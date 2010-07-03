Движение по Жукову проезду открыли после ликвидации пожара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По Жукову проезду возобновлено движение после крупного пожара на Дубининской улице, сообщает столичный департамент транспорта в Twitter.

Пожар произошел в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая".

Из-за инцидента было перекрыто движение от пересечения с Дубининской улицей до дома 19 по Жукову проезду в обоих направлениях.

Специалисты устанавливают причины пожара в здании на Дубининской улице

Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. В какой-то момент горящее здание начало рушиться. Были эвакуированы сотрудники расположенной рядом АЗС.

В результате ЧП пострадал спасатель МЧС. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами.