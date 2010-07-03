Фото: www.facebook.com/anna.trapkova

Генеральным директором Музея Москвы назначена Анна Трапкова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры.

В департаменте отметили, что перед новой главой музея стоят "амбициозные задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы" и что музей впоследствии должен отражать жизнь "самого быстроразвивающегося мегаполиса мира".

Трапкова окончила Российский государственный гуманитарный институт в Москве по специальности "теория и история культуры". Также она окончила московский Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Ранее Трапкова работала в руководстве музея современного искусства "Гараж".

В конце прошлого года художник Екатерина Бочавар была назначена директором Государственной галереи на Солянке после того, как с этой должности ушел Федор Павлов-Андреевич.

