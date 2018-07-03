Каширское шоссе и проспект Андропова украсили розами

3 июля, 10:27
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В Москве продолжается цветочное оформление города. Специалисты организации "Автомобильные дороги" высадили более 2,5 тысячи кустарниковых роз на 11 клумбах столицы, передает Комплекс городского хозяйства Москвы.
Цветники с многолетними цветами появились на Каширском шоссе, проспекте Андропова и аллее Героев Космоса, а также на территории больницы имени Пирогова и НИИ Склифосовского.
"Белые, желтые, красные и кремовые розы раскинулись на полторы тысячи квадратных метров. Их отличительная особенность – длинный и обильный период цветения, а также яркий аромат", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он также отметил, что в жаркую погоду цветы поливают около 150 раз за сезон, а садовники периодически рыхлят и пропалывают почву.
Ближе к зиме у многолетников срезают побеги и листья на высоте от шести до 12 сантиметров от земли.
Ранее Петр Бирюков сообщил, что клумбы и цветники в Москве украсят более 350 многолетних растений, которые вырастили специалисты комплекса городского хозяйства.
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