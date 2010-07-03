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07:29

На Бутовской линии метро укладывают композитные шпалы

город транспорт

07:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Бутовской линии московского метро вместо деревянных шпал начали укладывать композитные (композит – многокомпонентный материал, который отличается особой прочностью). Ремонтные работы проходят на открытом участке Бутовской линии между станциями "Улица Скобелевская" и "Улица Горчакова", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Сейчас здесь уложили более 600 новых композитных шпал.

"Большая часть Бутовской линии проходит не под землей, а на поверхности. Из-за этого ее пути требуют больше внимания, так как подвержены влиянию осадков и перепадов температуры. Шпалы, изготовленные по новой технологии, повысят безопасность движения и надежность инфраструктуры этой ветки. Всего здесь уложат более 11 тысяч композитных шпал до 2021 года. Таким образом, они заменят деревянные шпалы на всей протяженности пути Бутовской линии", – сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Шпалы из переработанного пластика служат более полувека, они устойчивее к повреждениям и не проводят электрический ток. Композитные шпалы позволяют снизить уровень шума и уменьшить вибрации при движении поезда, что помогает защитить железнодорожные пути от влияния вибрации и сократить объем ремонта. Работы проводятся по ночам, когда метро закрыто.

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город транспорт

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