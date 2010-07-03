Названы сроки строительства одной линии метро в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство линии столичного метро занимает в среднем четыре-пять лет, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире телеканала Москва 24.

"Мы в среднем строим за четыре-пять лет. Иногда бывает, что там на полгода задержка происходит. Потому что метро – это не отдельное здание. То есть это связанный технологический процесс. Иногда у нас происходят задержки на полгода. Мы переживаем, что мы на полгода задержались. Но я напоминаю, что мы на самом деле строим не восемь лет, а четыре-пять лет", – сказал он.

Хуснуллин уточнил, что такие темпы достигаются благодаря ряду причин.

"Первое: у нас все-таки мэр этим вопросом занимается сам постоянно. И мы все вопросы, которые нужны организационные, решаем. Потому что метро же – это не просто построить тоннель. Это сводить территорию. Это переложить тысячи километров коммуникаций. Вот если посчитать все линии метро, то мы уже переложили несколько тысяч километров коммуникаций", – сказал заммэра. По его словам, работы ведут в круглосуточном режиме.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что полностью Некрасовскую линию метро от станции "Авиамоторная" до станции "Некрасовка" планируется запустить в начале 2020 года.

Некрасовская линия пройдет от "Авиамоторной" до "Нижегородской улицы". Ее протяженность составит 18,6 километра. Пассажирское движение на участке "Косино" – "Некрасовка" планируют открыть уже в этом году.

С открытием Некрасовской линии улучшится транспортное обслуживание 800 тысяч жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других городов.