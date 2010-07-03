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14:35

Цифровую платформу управления закупками представили в Москве

город технологии

14:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве упростят работу контрактной системы и повысят ее экономическую эффективность. В этом поможет единая цифровая платформа управления закупками, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Разработку представили на форуме "ГОСЗАКАЗ – За честные закупки". Платформу создали на базе Единой автоматизированной информационной системы торгов города (ЕАИСТ).

Как пояснил Ефимов, на столичных заказчиков приходится 15% от объема закупок в стране. Это около одного триллиона рублей. По итогам прошлого года каждый седьмой рубль в общем объеме приходился на заказчика из Москвы.

Ожидается, что новая платформа поможет эффективно управлять закупками и дополнит уже существующую ЕАИСТ. Она позволит планировать и проводить процедуры, а также заключать контракты.

Ранее депутаты Госдумы согласовали с правительством РФ законопроект, облегчающий систему госзакупок в сфере культуры. В ближайшие дни в Думе надеются получить положительный отзыв Кабмина.

город технологии

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