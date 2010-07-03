Маяковский тоннель закрыли до утра понедельника

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Маяковский тоннель в обе стороны закрыт для проезда до утра понедельника, 4 марта, сообщает телеканал Москва 24.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали выбирать пути объезда. Движение по тоннелю запустят в 5:30.

Ночью в тоннеле будут проводиться работы по укладке асфальта.