03 января, 23:51Город
Центр пластической хирургии с вертолетной площадкой появится на Ольховской улице
Фото: stroi.mos.ru/рендер Москомархитектуры
Новый центр пластической хирургии площадью 8 000 квадратных метров появится на Ольховской улице в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству Москвы пишет Агентство "Москва".
Уточняется, что на крыше здания, которое разместится в Красносельском районе столицы, появится вертолетная площадка. По данным первого зампреда ведомства Сергея Кузнецова, при отделке фасадов корпуса будут использовать светлые стеклофибробетонные панели.
Здание будет состоять из двух подземных и восьми надземных этажей. Оно будет вписано в плотную застройку квартала и будет соединено с уже существующим медицинским учреждением при помощи перехода.
"Проект отличается динамичной сеткой фасадов с объемными пилонами, выполненными в светло-сером цвете", – уточнил Кузнецов.
По его словам, здание "Г"-образной формы соединит с существующим корпусом переход, расположенный на пятом этаже.
Снизу, на первом ярусе корпуса, появится общественная, служебная и лечебно-диагностическая зоны с кабинетами для совещаний.
Выше будет хирургия с операционными, а с третьего по пятый этаж поместят палаты и комнаты отдыха персонала, а также процедурные. На шестом и седьмом ярусе будут кабинеты администрации и палаты интенсивной терапии, указали в ведомстве.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что на западе столицы появится новый многопрофильный детский стационар. Мэр уточнил, что новый стационар станет крупнейшим в стране.
Он подчеркнул, что речь идет о многопрофильной клинике, которая будет оснащена самыми последними технологиями.
Собянин объявил о завершении реконструкции лечебного корпуса больницы № 52
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