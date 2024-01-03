Центр пластической хирургии с вертолетной площадкой появится на Ольховской улице

Фото: stroi.mos.ru/рендер Москомархитектуры

Новый центр пластической хирургии площадью 8 000 квадратных метров появится на Ольховской улице в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству Москвы пишет Агентство "Москва".

Уточняется, что на крыше здания, которое разместится в Красносельском районе столицы, появится вертолетная площадка. По данным первого зампреда ведомства Сергея Кузнецова, при отделке фасадов корпуса будут использовать светлые стеклофибробетонные панели.

Здание будет состоять из двух подземных и восьми надземных этажей. Оно будет вписано в плотную застройку квартала и будет соединено с уже существующим медицинским учреждением при помощи перехода.

"Проект отличается динамичной сеткой фасадов с объемными пилонами, выполненными в светло-сером цвете", – уточнил Кузнецов.

По его словам, здание "Г"-образной формы соединит с существующим корпусом переход, расположенный на пятом этаже.

Снизу, на первом ярусе корпуса, появится общественная, служебная и лечебно-диагностическая зоны с кабинетами для совещаний.

Выше будет хирургия с операционными, а с третьего по пятый этаж поместят палаты и комнаты отдыха персонала, а также процедурные. На шестом и седьмом ярусе будут кабинеты администрации и палаты интенсивной терапии, указали в ведомстве.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на западе столицы появится новый многопрофильный детский стационар. Мэр уточнил, что новый стационар станет крупнейшим в стране.

Он подчеркнул, что речь идет о многопрофильной клинике, которая будет оснащена самыми последними технологиями.

Собянин объявил о завершении реконструкции лечебного корпуса больницы № 52