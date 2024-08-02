Бахчевые развалы откроются 3 августа в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

3 августа в Москве откроются бахчевые развалы. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает портал мэра и правительства Москвы.

До 1 октября в городе будет работать около 250 торговых точек, включая 150 временных конструкций при магазинах. Еще свыше 100 нестационарных бахчевых развалов откроют во всех округах столицы. Больше всего их появится в Южном, Юго-Западном и Западном административных округах.

"Таким форматом чаще всего пользуются сезонные продавцы, которые поставляют в столицу только арбузы и дыни", – объяснил Немерюк.

Бахчевые развалы пользуются популярностью у жителей и гостей столицы, поэтому количество точек по продаже сезонных продуктов увеличивается. Так, в 2023 году в городе фиксировалось около 230 подобных мест.

Арбузы и дыни доставляют из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края. Купить их можно также на ярмарках выходного дня.

Недавно первые бахчевые культуры, арбузы и дыни раннеспелых сортов, появились на московских ярмарках выходного дня. Сейчас там продают сладкие арбузы сорта "каристан" с тонкой коркой и плотной ярко-красной мякотью.

Из дынь раньше всех созревает ростовский сорт "лада", который отличается хрустящей мякотью и округлыми плодами со сплошной сеткой. За ним поспевает сорт "идиллия", который ценится за сочность, аромат и нежную мякоть.

