В штабе кандидата Собянина прошла презентация интерактивного проекта "Гигарама"

2 августа, 17:59
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В избирательном штабе кандидата в мэры столицы Сергея Собянина представили интерактивную карту Москвы "Гигарама". Ее разместили на сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба в разделе "Москва меняется".
Как подчеркнул руководитель проекта "Гигарама" Марат Сайченко, "мы живем в интересном, красивом городе, со своим духом, своим настроением, своими людьми и решили снять самые узнаваемые места Москвы". По его словам, авторы проекта "решили снять для наших потомков Москву начала XXI века". Благодаря этой карте даже через 100 лет можно будет войти в интернет и увидеть, как выглядела Москва и москвичи в начале XXI столетия, пояснил Сайченко.
В рамках презентации проекта разработчик продемонстрировал, как на интерактивной карте можно приближать и рассматривать в деталях различные объекты, а также увидеть, какими были и стали различные места столицы в режиме реального времени.
Доверенные лица кандидата на пост мэра Сергея Собянина отметили, что интерактивная карта будет полезна для всех москвичей. "Мы видим, в каком городе мы жили, как нам казалось это нормальным и то, что происходит сейчас", – цитирует Агентство "Москва" слова доверенного лица кандидата Михаила Куснировича. Он отметил, что всегда интересно узнать, какой же станет столица через десять лет.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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