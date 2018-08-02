Семь новых поликлиник построят в Москве до конца года

2 августа, 12:18
Фото: depositphotos/stevanovicigor
Новые поликлиники введут в эксплуатацию в пяти округах столицы до конца года. Об этом сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.
По данным департамента градостроительной политики Москвы, жители пяти столичных округов получат семь новых поликлиник. "По две поликлиники возведут на севере и северо-востоке города, по одной – в центре города, на востоке и юго-востоке столицы", – рассказал глава департамента Сергей Левкин. Он отметил, что в целом все эти медучреждения рассчитаны на 2,8 тысячи посещений в смену. Левкин также отметил, что они строятся на бюджетные средства.
С начала года за счет городского бюджета построили два объекта здравоохранения, напомнили в ведомстве. Речь идет о пристройке к поликлинике мощностью 100 посещений в смену в Бескудниковском районе и подстанции скорой помощи в районе Царицыно.
Кроме того, на средства федерального бюджета и инвесторов в 2018 году в столице возвели: диагностический корпус международного медицинского кластера в Сколкове, Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта медицинского университета имени Пирогова, а также поликлинику в поселении Внуковское в ТиНАО. По словам Левкина, специалисты также выполнили работы по реконструкции центра социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновское.
В период с 2011 по 2017 год в столице построили 66 объектов здравоохранения, причем 19 из них – за счет городского бюджета, а еще 47 – на средства инвесторов.
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