Почти 1 200 рестораторов столицы могут перенести арендные платежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти утвердили дополнительные меры антикризисной поддержки для предприятий, работающих в сфере общественного питания, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Воспользоваться ими смогут почти 1,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и организаций. Такое решение принято в связи с новыми ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса.

В частности, владельцы кафе и ресторанов, которые арендуют у города нежилые помещения, смогут перенести трехмесячные арендные платежи на конец года. Предприятиям общественного питания дадут отсрочку арендных платежей с июля по сентябрь. Внести долг рестораторы смогут до 31 декабря.

Общая площадь недвижимости для кафе и ресторанов, арендуемой у города, составляет около 239 тысяч квадратных метров. Размер ежемесячной арендой платы за эти нежилые помещения составляет около 218,9 миллиона рублей.

Для отсрочки арендных платежей предприниматель должен до 31 декабря 2021 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности в арендуемом помещении.

Обращения можно подать онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru и по почте на адрес департамента городского имущества.

В первые дни после введения QR-кодов выручка кафе и ресторанов Москвы сократилась на 20%. По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, совокупная выручка столичных заведений общепита в первый день действия QR-кодов составила 641,1 миллиона рублей. Данный показатель на 23,65% меньше, чем неделей ранее (839,7 миллиона рублей). 29 июня она увеличилась до 685,7 миллиона рублей.

Опрошенные рестораторы ранее сообщали о более высоких потерях. Наблюдается падение выручки в заведениях с верандами на 50%, в ресторанах без веранд – до 95%.

Также директор столичного ресторана Любовь Жердева рассказала, что многие гости уже получили QR-коды. При этом она отметила, что поток посетителей значительно уменьшился.