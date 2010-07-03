Работа автоматов по продаже билетов в метро восстановлена

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Работа автоматов по продаже билетов восстановлена, сообщает пресс-служба столичного метро в Twitter.

Ранее метрополитен проинформировал пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов. Сообщалось, что систему восстанавливают.

Пассажирам предложили обращаться в кассы или пополнять проездные билеты онлайн. Метрополитен принес извинения за временные неудобства.