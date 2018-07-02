Фестиваль "Архитектурное наследие" открылся в "Манеже"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Всероссийский фестиваль с международным участием "Архитектурное наследие" открылся в выставочном зале "Манеж". Мероприятие продлится до 5 июля, на нем будут освещать вопрос охраны и использования памятников культуры и исторического ландшафта.

"Фестиваль по архитектурному наследию надо было проводить давно – страна ждала этого, Москва ждала этого. Надеемся, что фестиваль будет проходить ежегодно и со следующего года пойдет все активнее, насыщеннее, глубже и шире", – цитирует президента Союза архитекторов России Николая Шумакова Агентство "Москва".

Во время фестиваля пройдут смотры-конкурсы, научные конференции, тематические выставки. Мероприятие поможет продвигать уникальные образцы российского зодчества. Специалисты также выявят положительные тенденции и прогрессивные разработки для сохранения архитектурных памятников.

В столице постоянно идет работа по выявлению, постановке на охрану и реставрации памятников. Так за последние семь лет охранный статус в столице получили 695 памятников. Многие строения восстанавливают за счет инвесторов, которые затем получают их в аренду по льготной ставке рубль за квадратный метр.