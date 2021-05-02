В Москве промыли и покрасили более 500 тыс элементов наружного освещения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Традиционный месячник благоустройства завершился в столице. После зимы коммунальщики провели весеннюю уборку города. Специалисты промыли и покрасили более 500 тысяч элементов наружного освещения, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

"Было промыто около 100 тысяч опор наружного освещения, почти 47 тысяч цоколей, более 100 тысяч кронштейнов и более 170 тысяч светильников. Также в рамках работ покрасили более 28 тысяч опор, более 30 тысяч цоколей и более 50 тысяч кронштейнов", – говорится в сообщении.

Специалисты проводили промывку современными биоразлагаемыми моющими средствами, которые не наносят вред окружающей среде и объектам имущества города.

Работы в рамках месячника благоустройства велись по всему городу повсеместно. Кроме объектов энергетики, дорожного хозяйства, подземных и надземных пешеходных переходов, коммунальщики привели в порядок мостовые сооружения, подземные и надземные пешеходные переходы. Ведется текущий ремонт дорог, прогребание газонов, промывка и ремонт цоколей и фасадов зданий, ремонт детских и спортивных площадок.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подвел итоги месячника по благоустройству в Москве. По словам заммэра, в городе за этот период были высажены более 13 тысяч деревьев и кустарников.