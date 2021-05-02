Первые тюльпаны распустились на столичных клумбах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые тюльпаны распустились на клумбах в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"12 миллионов тюльпанов распустятся в майские праздники на клумбах, расположенных на городских улицах, набережных, площадях", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам специалиста, луковицы высадили осенью 2020 года. Общая площадь размещения цветов – 200 тысяч квадратных метров.

Всего в 2021 года на улицах, скверах и площадях Москвы появятся почти 54 миллиона цветов. Общая площадь городских клумб составляет более 800 тысяч квадратных метров.

Рассаду для городских клумб готовят в теплицах ГБУ "Озеленение". Растения высаживают поэтапно – в апреле началось размещение 4 миллионов саженцев виолы, на конец мая запланированы посадки 35 миллионов однолетников.

Накануне Петр Бирюков подвел итоги месячника по благоустройству в Москве. По словам заммэра, в городе за этот период были высажены более 13 тысяч деревьев и кустарников.