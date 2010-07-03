Весенний мотофестиваль в Москве будет проходить два дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Весенний московский мотофестиваль будет проходить в столице 3 и 4 мая. Этим событием официально откроется мотосезон в городе, сообщает информационный центр департамента транспорта. На мероприятии горожанам напомнят о безопасности дорожного движения.

3 и 4 мая в Парке Горького состоятся концерты рок-групп и показательные выступления, а 4 мая по Садовому кольцу проедет колонна мотоциклов. Участниками заезда станут порядка 10 000 мотоциклистов. Очердность следования в колонне парада разыгрывалась на отдельной жеребьевке, в которой участвовали 17 мотоклубов. Заезд мотоциклов пройдет в сопровождении сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по столице.

Их сбор запланирован в 9:00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна стартует в 11:30 и будет двигаться по Садовому кольцу. Финиширует парад в 12:00 в Парке Горького.

Для обеспечения безопасности движения перед заездом проведут визуальный осмотр техники на наличие видимых неисправностей. На набережной Парка Горького можно будет увидеть разнообразные экспозиции, включающие в себя стенды-выставки, посвященные ретро-мотоциклам, кастомайзингу. Там же ожидаются выступления звезд мотошоу итакже соревнования по разным видам мотоспорта.

Показательные выступления организуют по мотоболу, фристайлу, мототриалу, стантрайдингу. Пилотажная группа ГИБДД "Каскад", команда МЧС и команда Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности выступят с отдельной шоу-программой.

Инструкторы мотошколы "Мосгортранс" проведут мастер-классы, представят программы обучения, протестируют навыки управления байком у всех желающих с водительским удостоверением категории "А". Мероприятие завершится концертом на большой сцене с участием ведущих отечественных рок-исполнителей.

В связи с подготовкой к мотофестивалю 2 и 3 мая движение в городе ограничат. Перекрытия будут действовать с 23:30 2 мая до 23:30 3 мая на одной полосе в каждом направлении на улице Маши Порываевой, на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.

В октябре 2018 года мотопарад, посвященный закрытию мотосезона, посетили свыше 40 тысяч человек. Колонна байкеров стартовала на проспекте Академика Сахарова и проследовала по Садовому кольцу до Воробьевых гор. По маршруту следования колонну сопровождали сотрудники ГИБДД, а движение автотранспорта было ограничено.