Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Дизайн-завод "Флакон" и "Хлебозавод" объединят в единый городской квартал. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова генерального директора Realogic, владельца "Флакона" Николая Матушевского.

"Мы два завода – дизайн-завод "Флакон" и "Хлебозавод", который находится через дорогу, – решили объединить. Сейчас мы это делаем. В начале апреля мы все это объявим. Это уже будет настоящий креативный квартал. Не завод и хлебозавод. Это другой масштаб, мы другие мероприятия там будем проводить", – пояснил Матушевский.

Две разные команды эксплуатации управляющих будут объединены в одну. На территории квартала организуют единый вход и въезд.

Ранее глава компании FLACON-X Ян Ярмощук сообщил, что больше половины коммерческой недвижимости в России, отведенной под креативные общественные пространства, расположено в Москве.