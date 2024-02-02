Дом по реновации введут в эксплуатацию в Богородском в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Богородское в 2025 году. Об этом сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дом находится по адресу улица 1-я Мясниковская, земельный участок 16А (участок 2.1). Фасады здания выполнят в теплых песочных и терракотовых оттенках, рассказал Загрутдинов и добавил, что в данный момент на объекте проводятся работы по устройству шпунтового ограждения.

Отмечается, что новостройка будет односекционной, ее строительство ведется по индивидуальному проекту. Фасады дома облицуют фиброцементными плитами, также установят металлические корзины для кондиционеров.

Всего в здании будет 84 квартиры, из которых 30 – однокомнатные, 34 – двухкомнатные, 13 – трехкомнатные, 7 – четырехкомнатные. Первый этаж дома сделают нежилым, там разместятся вестибюль, лифтовой холл, зона с почтовыми ящиками и технические помещения.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроят и озеленят. Специалисты установят детскую и спортивную площадки, оборудуют зоны для тихого отдыха, посадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Ранее глава Депстроя сообщал, что дом по реновации в районе Царицыно введут в эксплуатацию в этом году. С его слов, сейчас на объекте рабочие строят надземную часть здания.

Новостройка расположена по адресу улица Ереванская, земельный участок 6/2/. Всего в доме будет 84 квартиры, две из которых адаптируют для маломобильных жильцов.

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