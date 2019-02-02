В Москве сократилось время подключения к энергосетям

Время подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 киловатт сократилось в Москве в четыре раза за последние несколько лет. В 2012 году на это требовался 281 день, в 2018 – не более 70. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Статистика использована на основе критериев рейтинга Всемирного банка "Doing Business".
Упростить процедуру подключения к сетям в Москве удалось благодаря нескольким нововведениям, в частности, за счет внедрения регламента технологического присоединения и запуска программы "Пять шагов за три визита" и "Три шага за два визита".
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