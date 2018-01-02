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2 января, 10:49

Бесплатные новогодние программы проведут почти в 170 библиотеках Москвы

город праздники январь2018

Фото: YAY/ТАСС

Бесплатные новогодние программы для посетителей проведут со 2 по 8 января почти в 170 библиотеках столицы.

Как рассказали в дирекции по развитию культурных центров города, гостей ждут мастер-классы, литературные вечера, конкурсы и кинопоказы, передает Агентство "Москва".

В 15 библиотеках покажут театрализованные постановки, зрители увидят кукольный или музыкальный спектакль. Организаторы также подготовили новогоднюю елку в стиле сторителлинг.

Желающим принять участие в представлениях нужно заранее зарегистрироваться. Подробное расписание можно узнать на сайте bibliogorod.ru.

Для удобства горожан время проведения развлекательных программ сделают единым. Со 2 по 4 января посетить их можно будет с 16:00 до 20:00, а с 5 по 8 января мероприятия пройдут с 14:00 до 20:00. 7 января в библиотеках будет выходной день.

Кроме того, со 2 по 6 января творческие мастер-классы организуют для маленьких пациентов четырех больниц. Мероприятия пройдут в Детской городской клинической больнице Святого Владимира, Московском научно-практическом центре наркологии, Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой и Морозовской детской городской клинической больнице.

Подробнее о развлечениях в столице во время новогодних праздников можно узнать в спецпрокте портала Москва 24.

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