Москва онлайн покажет дезинфекцию Казанского вокзала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

2 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ дезинфицируют Казанский вокзал.

Специалисты обработают все помещения, железнодорожные платформы и прилегающие к зданию вокзала территории.

Объекты общественного транспорта в столице дезинфицируют ежедневно.

Смотрите прямую трансляцию 2 ноября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.