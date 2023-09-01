Эксперты расскажут о масштабных культурных проектах в рамках МУФ в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты расскажут об опыте реализации масштабных культурных проектов в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Директор музыкальных и событийных проектов VK и сооснователь VK Fest3 Константин Сидорков проведет лекцию "Кухня организатора, или как создать самый большой фестиваль в стране" в 17:30 3 сентября в зале "Луг". Он поделится об организации события. В этом году VK Fest прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске и во Владивостоке. Посетителями стали около 100 тысяч человек.

В лектории "Заповедного посольства" в 19:00 4 сентября гости смогут побывать на выступлении управляющего партнера арт-парка и бюро "Никола-Ленивец" Юлия Бычкова. Он расскажет о развитии территорий и потенциале малых населенных пунктов. Посетители узнают, как при помощи культуры можно поддержать развитие городской и природной среды.

В зале "Луг" состоится встреча "Современное искусство + бизнес: практики коллабораций" в 10:30 7 сентября. Эксперты расскажут о совместном творчестве художников и бизнесменов.

На 12:45 планируется панельная дискуссия "Современное искусство + город: меняя повседневность". Специалисты Агентства креативных индустрий расскажут о современном урбанизме, феномене уличного искусства и независимых художниках. Гости смогут узнать об улучшении городской среды с помощью стрит-арта, ленд-арта и мурал-арта.

В 14:30 гостям предложат посетить встречу "Художник и архитектор в городе", организованную в рамках программы "Искусство на 360 – кому это нужно?".

Ранее стало известно, что голограмму выставки "Станция Манеж", представленную на площадке форума, внесут в Книгу рекордов РФ как самую большую. В ней отражены все достижения столичной транспортной системы за последние годы. Ее размер составляет 37,68 на 5,8 метра.

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