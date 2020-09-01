Специалисты Гормоста ко Дню города привели в порядок около 1,6 тыс объектов в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В преддверии празднования Дня города сотрудники Гормоста привели в порядок около 1,6 тысячи объектов в столице, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

"Масштабная промывка проводилась на мостах, набережных, памятниках, в транспортных тоннелях, фонтанах, переходах", – говорится в сообщении.

Конструктивные элементы были очищены от грязи и пыли. Локальная покраска и штукатурные работы проводились более чем на тысяче сооружений.

"В мероприятиях были задействованы около 40 единиц техники и более 130 сотрудников Гормоста. Некоторые объекты приходилось промывать с помощью автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. Фонтаны чистили моющими средствами, которые не повреждают поверхность", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что московские улицы и парки дополнительно вымоют и подготовят ко Дню города.

Также к празднику столицу украсят декоративными конструкциями и праздничными плакатами. Также ключевыми элементами станут слово "Москва" и цифра 873. К празднику оформят около 200 городских площадок. По словам Бирюкова, пешеходные зоны на Бульварном кольце украсят цветочными арками.