На ВДНХ впервые представят виртуальную экскурсию по храму в VR-шлеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Виртуальную экскурсию по храму в VR-шлеме представят на III Международном православном молодежном форуме на ВДНХ 23 августа. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия.

В настоящее время виртуальные экскурсии доступны во многих музеях и храмах, отметили организаторы форума. Посетители смогут принять участие в уникальной экскурсии, где почти все виртуальное пространство разработали студенты МФЮА. Молодые программисты создали 3D-модели, а также продумали сценарий и записали текст экскурсий по храму Евфросинии Московской в столичном районе Котловка.

Как пояснила руководитель проекта, старший преподаватель кафедры информационных технологий МФЮА Ольга Калашникова, для "перенесения" в виртуальную реальность икон студенты использовали фотографии. "Это первая экскурсия по храму с таким уровнем погружения и достоверности", – подчеркнула она. По мнению Калашниковой, этот проект "продемонстрирует молодежи, что виртуальная реальность может дать гораздо больше, чем просто развлечение: экскурсия будет очень информативной".

Кроме того, на форуме представят кулинарно-просветительский проект "Буквица вкуса". "Недавно мы запатентовали сложную технологию выпекания полых булочек с нанесением на них буквиц церковно-славянского языка", – рассказал создатель проекта Олег Носов. Он отметил, что буквицы "призваны напомнить о церковно-славянских корнях русского языка, заинтересовать молодежь в литературном и духовном наследии". Всех желающих также пригасят отточить свои кулинарные навыки в мастер-классах по выпеканию булочек.

Гостей также познакомят с работой нового мобильного приложения "Наставник", которое, по замыслу его автора, станет современным онлайн-помощником для православных христиан. Автор идеи Игорь Горбунов признался, что на разработку приложения его вдохновил Instagram, где православные календари пользуются большой популярностью.

"Существующие на данный момент православные приложения представляют собой главным образом онлайн-Библии. Я осознал, что в обществе существует потребность в более интерактивном ресурсе, направленном именно на церковно-приходскую жизнь", – отметил Горбунов.

По его словам, приложение будет персонализировано: указав ближайший храм, пользователь сможет получать информацию о расписании служб или даже пообщаться со священнослужителями онлайн.

Международный православный молодежный форум организует Синодальный отдел по делам молодежи РПЦ совместно с московским правительством. Посетителей приглашают предварительно зарегистрироваться на официальном сайте форума.