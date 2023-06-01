Москвичей предупредили о вечерних заторах в первый день лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день лета, 1 июня, в Москве прогнозируются заторы до 8 баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение будет местами затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", – предупредили в Дептрансе.

Причины затрудненного движения заключаются в мелких авариях и строительных работах. Автомобилистам рекомендовали пересесть на городской транспорт.

Утром в Москве и области действовал желтый уровень погодной опасности из-за тумана. По информации Гидрометцентра, видимость из-за него ухудшилась до 200–700 метров.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что температура в Московском регионе должна вернуться к климатической норме уже сегодня, 1 июня. По словам синоптика, столица окажется под влиянием теплого сектора циклона. Столбики термометров в Москве покажут до 21–23 градусов, в Подмосковье – до 19–24 градусов.