Жилой дом на 180 квартир по программе реновации в Зеленограде введут в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Жилой дом на 180 квартир по программе реновации введут в эксплуатацию в 2022 году в Зеленограде, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
Дом расположен в районе Старое Крюково на улице Солнечная аллея, владении 935. Сейчас возводится надземная часть здания.
Проект предусматривает строительство двух 11-этажных жилых корпусов с подземной автостоянкой, возводимых по индивидуальному проекту. В каждом корпусе будет по четыре секции. В каждой секции будут вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.
Всего в доме разместится 180 квартир. Их общая площадь составит 10 тысяч 465,8 квадратных метра. Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. Во всех квартирах остеклят балконы и лоджии.
Также новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Территорию вблизи жилых корпусов благоустроят и озеленят: оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых.
Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы.
В новостройки, которые возведут на этих местах, смогут переехать 9 000 человек из 50 старых домов.
В программу реновации в Москве включили еще 13 стартовых площадок
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