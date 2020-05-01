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21:29

Вестибюли 45 станций метро закроют с 3 мая

город метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы / Максим Денисов

Московский метрополитен с 3 мая закроет вестибюли еще на 45 станциях из-за низкой нагрузки. Об этом заявили представители подземки, передает ТАСС.

"С учетом предыдущих закрытий эти меры коснутся 78 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", – следует из заявления пресс-службы метро.

Отмечается, что в обновленный список включили вестибюли станций "Свиблово" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской ветки.

В одном из вестибюлей из списка за час проходит всего около 20 пассажиров. Это второй вестибюль станции "Мякинино", добавили в пресс-службе метро.

При этом поезда по всем линиям столичного метро продолжают ходить по графику рабочего дня, подчеркнули представители.

Ранее сообщалось, что вестибюли 13 станций метро закрыли из-за низкой нагрузки.

Недавно стало известно, что входные двери зафиксировали открытыми на станциях метро и МЦД для удобства москвичей.

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