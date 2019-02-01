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13:15

Более 100 четырехкомнатных квартир будет построено по программе реновации

город строительство реновация

13:15

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Московский фонд реновации жилой застройки проектирует более 100 четырехкомнатных квартир для участников программы, сообщили в столичном департаменте строительства со ссылкой на его руководителя Андрея Бочкарева.

"Более 100 четырехкомнатных квартир со сроком ввода 2020–2022 гг. проектируется Фондом реновации для участников программы", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Как уточняется, квартиры, в которых больше трех комнат, проектируют в 17 домах.

По словам Бочкарева, в настоящее время проектная документация для строительства стартовых жилых домов активно разрабатывается.

Ранее руководитель столичного департамента строительства сообщил, что первый дом с четырехкомнатными квартирами по программе реновации введут в эксплуатацию в 2019 году. Начиная с 2020 года, жилые дома с четырехкомнатными квартирами будут вводить в эксплуатацию в разных районах города.

Программа реновации жилого фонда столицы была утверждена в августе 2017 года. Если участник программы хочет приобрести жилое помещение большей площади за дополнительную плату, ему нужно написать заявление в Московский фонд реновации жилой застройки.

город строительство реновация

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