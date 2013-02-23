Форма поиска по сайту

Спорт

Горнолыжница Голенкова стала чемпионкой России в супергиганте

Горнолыжница Валентина Голенкова выиграла золото чемпионата России в супергигантском слаломе. Спортсменка опередила ближайшую конкурентку более чем на секунду.

Голенкова, которая представляет Московскую и Мурманскую области, показала результат в 1 минуту 11,15 секунды, сообщает "Р-Спорт".

Второй к финишу пришла американка Микаэла Шиффрин, а замкнула пьедестал Дарья Коломова из Кемеровской области.

Отметим, что Голенкова является чемпионкой России и в скоростном спуске.

