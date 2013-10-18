В ЮВАО пройдут соревнования по геокэшингу

19 октября в Юго-Восточном административном округе пройдут соревнования по геокэшингу. Турнир состоится на территории парка "Кузьминки-Люблино".

В рамках соревнований участники будут искать объекты на территории парка с помощью ГЛОНАСС и выполнять контрольные задания, сообщает пресс-служба управления департамента образования ЮВАО.

В состязаниях могут принять участие школьники и их учителя.

Турнир стартует в 10.00 по адресу: улица Старые Кузьминки, дом 14.