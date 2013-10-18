18 октября 2013, 12:18Туризм
В ЮВАО пройдут соревнования по геокэшингу
19 октября в Юго-Восточном административном округе пройдут соревнования по геокэшингу. Турнир состоится на территории парка "Кузьминки-Люблино".
В рамках соревнований участники будут искать объекты на территории парка с помощью ГЛОНАСС и выполнять контрольные задания, сообщает пресс-служба управления департамента образования ЮВАО.
В состязаниях могут принять участие школьники и их учителя.
Турнир стартует в 10.00 по адресу: улица Старые Кузьминки, дом 14.
