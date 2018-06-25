Назван топ‐5 лучших бюджетных смартфонов года

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Специалисты составили рейтинг лучших и самых дешевых смартфонов текущего года, сообщает портал GizmoChina. В среднем, каждый гаджет стоит не более 200 долларов.

На первом месте оказался смартфон Nubia М2, который сегодня можно купить по цене в 160 долларов. Вторую позицию занял Xiaomi Redmi S2 за 159 долларов. На третьем месте Xiaomi Redmi 5 Plus с 18:9 дисплеем. За него нужно будет отдать 190 долларов.

Сразу за тройкой лидеров следует смартфон Xiaomi Redmi 5 стоимостью 150 долларов. Модель имеет металлический корпус с пластиковыми вставками, а также современный дисплей.

Пятую строчку занимает Xiaomi Redmi Note 5, который стоит 190 долларов. Смартфон имеет большой и яркий дисплей, качественную камеру и мощную батарею.

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