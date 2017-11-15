Банки нацелились на пользователей смартфонов

Фото: пресс-служба Райффайзенбанка

Россияне все чаще используют для общения с банками мобильные устройства. Это заставляет банкиров оптимизировать свои сервисы под пользователей со смартфонами.

Российские банки определяют в качестве приоритета мобильное направление, чтобы подтолкнуть оставшихся "десктопных" пользователей к переходу на мобильное приложение.

Так, Райффайзенбанк запустил новый сайт, разработанный с акцентом на мобильное представление и полностью адаптированный под использование на всех типах мобильных устройств. Меню сайта значительно упрощено, чтобы сократить процесс поиска нужной информации.

"Делая акцент на мобильной версии сайта, мы думали в первую очередь о комфорте для клиентов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы общение с банком для них было максимально удобным, практически не отнимало времени. Доступный со смартфона, он всегда под рукой – зайти на нашу страницу, найти нужную информацию, оформить заявку на продукт можно в любой момент, когда появилось немного свободного времени, просто взяв телефон в руки. Уверены, клиенты оценят, что в новой версии сайта мы учли их потребности и пожелания", – объясняет начальник отдела качества обслуживания АО "Райффайзенбанк" Мария Магдеева.

Кроме того, на новом сайте значительно оптимизированы формы онлайн-заявок и создано меню омниканальной связи – единая точка входа для начала коммуникации с банком в том формате, который более удобен клиенту. Под одной "кнопкой" собраны ссылки на переход в чат, где клиент может задать любой вопрос сотруднику банка и получить консультацию в режиме онлайн, телеграмм-канал и колл-центр.