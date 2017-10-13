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13 октября 2017, 19:12

Гаджеты на Android поразил блокирующий экран вирус

Фото: depositphotos/hamikus

Эксперты нашли вымогающий деньги шифратор для гаджетов на платформе Android.

Программное обеспечение DoubleLocker шифрует данные и меняет PIN-код устройств. В его основе заложен вирус, который воровал банковскую информацию пользователей, сообщает "Лента.ру".

Программа может попасть в смартфон или планшет под видом обновления или активации Adobe Flash Player, а затем шифратор получает разрешение как служба Google Play Service. При нажатии кнопки "Домой" вирус блокирует экран и требует 0,0130 биткоина или примерно четыре тысячи рублей. При этом программа угрожает удалить информацию с устройств через сутки, если не заплатить выкуп.

Ранее эксперты по информационной безопасности назвали самые главные киберугрозы. Чаще всего хакеры воруют данные с помощью фишинга. Вредоносные ссылки, по которым кликают пользователи, помогают мошенникам узнать пароли, данные банковских счетов и другую персональную информацию.

гаджеты техника
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