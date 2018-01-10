Китайские смартфоны заподозрили в шпионаже

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Власти США заподозрили китайского производителя смартфонов Huawei в шпионаже. В результате планы компании запустить продажи своих устройств через американских сотовых операторов оказались под угрозой.

Один из американских операторов должен был подписать соглашение о сотрудничестве с Huawei на этой неделе – на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Однако недавно он пересмотрел свое решение, сообщают "Аргументы недели".

Отмечается, что Федеральная комиссия по связи США получила данные о том, что компания Huawei, возможно, наделяет свои смартфоны функциями гаджетов-шпионов. В частности, по информации американского регулятора связи, Huawei сотрудничает с некой телекоммуникационной компанией, которую подозревают в шпионаже.