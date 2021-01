Huawei Mate 10 Pro – предел мечтаний за 800 евро?

Mate 10 Pro – новый девайс от компании Huawei. Почему мы считаем его лучшим смартфоном в истории компании, как Mate 10 Pro использует искусственный интеллект, стоит ли его покупать – обо всем этом в нашем очередном обзоре новинок мобильной техники.

Краткие технические характеристики

Процессор: Hisilicon Kirin 970 64-битный, 4x2.4 ГГц Cortex-A73 & 4x1.8 ГГц Cortex-A53).

Память: 64ГБ/128 – основная, 4/6 ГБ – оперативная.

Экран: AMOLED, разрешение, 1080x2160, 80.9% screen-to-body ratio, диагональ 6,0 дюйма, плотность пикселей 402 точки на квадратный дюйм.

Камеры:

Основная – 20 MП/12МП, апертура f/1.6, оптическая стабилизация.

Фронтальная – 8MP, f/2,0

Аккумулятор: 4000 мАч, быстрая зарядка SuperCharge.

Габариты: 154,2x74,5x7,9 мм.

Вес: 178 г.

Цвета: Midnight Blue, Titanium Gray, Mocha Brown, Pink Gold.

Писать обзор Mate 10 Pro легко и просто. Выглядит это примерно так: берется сладкий бисквит, поливается толстым слоем горячего шоколада. Сверху можно еще добавить взбитые сливки. Все, обзор готов. Проблема тут только одна, написать текст так, чтобы у читателей не возникло вопроса: «Эй, автор, сколько тебе занесла Huawei?».

Неужели Mate 10 Pro настолько хорош? Если коротко, то да, но обо всем по порядку.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Что сейчас, в конце 2017 года, представляет собой топовый смартфон? Перечислим по порядку его главные признаки и посмотрим, насколько им соответствует Mate 10 Pro.

1. Дизайн и премиальные материалы корпуса (металл, стекло, керамика).

Задняя панель Mate 10 Pro сделана из ударопрочного стекла Gorilla Glass. Изогнутое по краям, оно создает цветовую глубину и смотрится очень эффектно, а основная двойная фотокамера выделена специальной цветовой полосой более светлого тона.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Алюминиевая рамка корпуса окрашена тоже очень качественно. Какую технологию окраски использовали в Huawei, мы не знаем, но за 10 дней интенсивной эксплуатации без чехла царапин на рамке не появилось. Нет, с ключами в одном кармане мы смартфон не носили (и вам не рекомендуем).

2. Мощный процессор и большой объем оперативной памяти.

Mate 10 Pro – первый смартфон Huawei, оснащенный процессором Hisilicon Kirin 970 собственного производства. Это мощный восьмиядерный чип (4 производительных ядра, 4 энергоэффективных), созданный по 10-нанометровому техпроцессу. Что это значит? Помимо высокой скорости работы на уровне новейших процессов Qualcomm, Samsung и Apple, Kirin 970 оснащен специальным блоком NPU (Neural-network Processor Unit), который обеспечивает аппаратное ускорение для задач машинного обучения. Эти задачи включают в себя распознавание изображений, распознавание голоса и обработку естественного языка. То есть Kirin 970 способен быстрее распознавать новые изображения, голос и данные.

Huawei любит называть работу NPU искусственным интеллектом, но это не ИИ из научно-фантастических фильмов, а возможность обучения программ, взаимодействующих с NPU. Подобные элементы ИИ используются сейчас во многих интернет-сервисах, но там задачи, возложенные на ИИ, выполняются на мощных серверах в дата-центрах. Главное отличие Mate 10 Pro от таких сервисов в том, что он может выполнять подобные задачи силами своего процессора автономно, без подключения к сети. Что касается оперативной памяти, то даже 4 ГБ в более дешевой версии это вполне хорошо, а 6 ГБ в более дорогой версии Mate 10 Pro, это уже максимум, который бывает в смартфонах.

3. Высококачественная камера.

В Mate 10 Pro стоит очень интересная двойная камера, разработанная в партнерстве с Leica. 12-мегапиксельный цветной и 20-мегапиксельный монохромный сенсоры. Новый светосильный объектив Leica SUMMILUX-H с апертурой f / 1.6. Это все очень круто. Причем не только на бумаге.

Например:

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

При создании снимков используются оба сенсора. И цветной, и черно-белый. То есть при съемке сразу делается два кадра, а если задействован режим HDR, то и больше, а затем все они "склеиваются" вместе по очень продвинутым алгоритмам Huawei и Leica. В камере есть оптическая стабилизация, четыре вида автофокусировки и гибридный зум, позволяющий добиться двукратного увеличения без потери качества.



В режиме приоритета диафрагмы Mate 10 Pro делает отличное боке (фото с размытым фоном).

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Даже ночные снимки Mate 10 Pro максимально приближены по качеству к эталонной, на наш взгляд, мобильной ночной съемке Galaxy Note 8. Главную роль в ночной работе камеры Mate 10 Pro играет 20-мегапиксельный черно-белый модуль, который считывает детали даже в условиях очень плохой освещенности.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Вот пример фото, сделанного с ручными настройками камеры в ночной деревне. Без вспышки, без всякого освещения. Практически в полной темноте. Здесь задано максимальное значение ISO и использована длинная выдержка. Эта фотография показывает светосилу матрицы и объектива Mate 10 Pro, а также программные возможности алгоритмов обработки кадра, которые убирает неизбежные при ночной съемке шумы.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Говоря о камере, нельзя не вернуться к NPU-блоку процессора Hisilicon Kirin 970. Именно искусственный интеллект активно используется при работе камеры. Он на лету определяет тип снимаемого объекта и задает оптимальные настройки камеры. Портрет, пейзаж, натюрморт – всего 14 типов сцен. Работает NPU и во фронтальной камере.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

На этом речь о достоинствах Mate 10 Pro не заканчивается. Впервые Huawei оснастил свой смартфон 6-дюймовым AMOLED-экраном с модным соотношением сторон 18:9. Что означает высокий контраст, отличную яркость, высокую энергоэффективность и лучшую эргономику устройства за счет более узкого корпуса.



Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

На счастье для всех потенциальных пользователей Mate 10 Pro, его разработчики вставили в аппарат аккумулятор емкостью 4000 мА*ч (очень много). Если добавить к такому аккумулятору энергоэффективные процессор и дисплей, то получается два дня автономной работы при средней нагрузке. Это абсолютный рекорд среди всех современных флагманских смартфонов. В Mate 10 Pro реализована собственная технология быстрой зарядки SuperCharge (идет в комплекте), которая позволяет зарядить аккумулятор с нуля до 58% за 30 минут.

Huawei Mate 10 Pro поддерживает стандарт LTE-Advanced с агрегацией трех несущих частот – LTE Cat18. В теории это дает скорость мобильного интернета до 1,2 Гбит/с при условии поддержки таких скоростей мобильным оператором. В LTE-режиме могут работать обе sim-карты Mate 10 Pro. Есть возможность совершать голосовые звонки в формате VoLTE.

Отдельно отметим звуковой тракт Mate 10 Pro. Смартфон оснащен выделенным цифроаналоговым преобразователем (ЦАП) 32 бита/384 КГц и набором фирменных алгоритмов обработки звука Huawei Histen. Mate 10 Pro работает со всеми продвинутыми версиями Bluetooth-кодеков, такими, например, как LDAC. То есть теперь по беспроводным наушникам (с поддержкой соответствующих кодеков) можно слушать музыку в Hi-Res Audio и других прочих высококачественных аудиофильских стандартах.

А еще глянцевая поверхность задней панели имеет олеофобное покрытие и заляпывается не так сильно и быстро, как могла бы. Мелочь, а приятно.

Ну и последнее в списке достоинств Mate 10 Pro – это очень быстрый сканер отпечатков и защита от влаги и пыли по стандарту IP 67 (пребывание в воде на глубине до 1 метра в течение 30 минут).

Неужели Mate 10 Pro настолько безупречен, что прямо сейчас нужно бежать на AliExpress и его покупать? Увы, нет.

Во-первых, пока (надеемся, что пока) Mate 10 Pro не продается официально в России и придется заказывать его в Китае. То есть без гарантии или с гарантией продавца, что значит примерно дополнительные 2 тысячи рублей. Ну и гарантия продавца – это все же не то же самое, что гарантия производителя.

Во-вторых, хотя выше мы и хвалили экран, теперь мы будем его ругать. Странно? Да, но нет. Дело в том, что при всех его прочих, отличных характеристиках разрешение большого шестидюймового экрана – всего лишь Full HD+ (1080x2160). Для флагмана, тем более с таким большим экраном, этого мало. Плотность пикселей экрана всего 402 пикселя на дюйм. У того же Galaxy Note 8 разрешение дисплея – 1440x2960 пикселей.

Беспроводная зарядка? Нет, не слышали. Как мы уже писали, у Mate 10 Pro задняя панель из ударопрочного стекла. То есть ничто не мешало добавить в смартфон поддержку беспроводной зарядки. Напомним, что беспроводная зарядка невозможна только в смартфонах с металлическим корпусом. Это единственное технологически неразрешимое препятствие для БЗ. Тем не менее в Mate 10 Pro ее нет.

В Mate 10 Pro нет и слота для карт памяти. Пользователям придется обходиться 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Это немало, но если вы любите снимать 4К-видео или слушать музыку в losseless-форматах, вы удивитесь, как быстро заполнится весь объем накопителя. Да, меломаны, плохая новость для вас: в Mate 10 Pro нет стандартного аудиоразъема. Подключать проводные наушники придется через переходник и порт USB Type C. Переходник идет в комплекте, но имеет свойство теряться. А в беспроводных наушниках не поддерживаются фирменные алгоритмы обработки звука Huawei Histen. Это все не смертельно, но весьма неприятно и досадно. Ну и цена. 800 евро, или 55 тысяч рублей. На AliExpress (без гарантии) для смартфона от Huawei, это рискованно. Не все покупатели поймут такое ценообразование.

Итого

Mate 10 Pro – очень хороший смартфон. Этот факт не подвергается никаким сомнениям. Но вот стоит ли его покупать – совсем другой вопрос. Мы не будем обсуждать целесообразность покупки смартфона за 55-60 тысяч рублей. Кому-то это покажется безумием, но тем не менее iPhone X за 92 тысячи смели с прилавков за один день.

А вот о конкурентах поговорить стоит. За те же деньги, что стоит Mate 10 Pro, сейчас можно купить Samsung Galaxy S8+ или, добавив немного, iPhone 8 Plus. Да, Galaxy S8+ не так свеж, а iPhone 8 Plus не так "заряжен" с точки зрения новых технологий, как Mate 10 Pro, но то, что эти два смартфона более статусные, – точно. C другой стороны, конкурентом Mate 10 Pro станет только что представленный OnePlus 5t (цена в Европе за 500 евро), а также официально продающийся в России Xiaomi Mi Mix 2 за 35 тысяч рублей.

В общем, несмотря на отличные потребительские характеристики Mate 10 Pro, его рыночные перспективы в России можно описать популярным статусом семейного положения из "ВКонтакте" – все сложно.

Дмитрий Бевза