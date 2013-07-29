На московский сбор вызваны 27 футболистов молодежной команды России

С 12 по 14 августа футболисты молодежной сборной России проведут в Москве учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза. Тренерский штаб вызвал не него 27 футболистов.

Тренировка пройдет в преддверии сентябрьских домашних матчей Чемпионата Европы – 2015, на котором соперниками российской сборной станут команды Болгарии и Словении.

Финальная стадия европейского первенства пройдет в июне 2015 года в Чехии.