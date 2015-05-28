Финал детского футбольного турнира пройдет на ВДНХ 29 мая

На стадионе ВДНХ (въезд с 1-й Останкинской улицы) 29 мая пройдут финальные соревнования по футболу в трех возрастных группах, а также игры за третье место на призы клуба "Кожаный мяч" московской межокружной спартакиады "Московский двор – спортивный двор".

Детский футбольный турнир проводится в Москве по трем возрастным группам среди мальчиков (10 – 11 лет, 12 – 13 лет, 14 – 15 лет). В играх участвуют только дети, которые занимаются в клубах и секциях.

Всего в городских соревнованиях по футболу на призы клуба "Кожаный мяч" приняли участие 13 500 участников, более 650 команд трех возрастных групп.