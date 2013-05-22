Россияне уступили туркам на Euro U19

Российские футболисты начали "элитный" отборочный раунд Euro U19 с поражения от сверстников из Турции - 1:2. Хотя счет в матче открыли именно подопечные Владимира Щербака.

Не успели отгреметь фанфары по случаю триумфа футболистов юношеской сборной России на чемпионате Европы в возрастной категории до 17 лет, как настала пора болеть за наших старших юниоров. Преодолев в октябре прошлого года барьер квалификационного турнира Euro U19, российская команда получила право на участие в так называемом "элитном" отборочном раунде соревнований. На данной стадии нашими соперниками являются сборные Турции, Украины и Италии. Командам предстоит сыграть между собой в один круг и определить победителя, который в июле отправится в Литву, на финальную часть турнира. Формула та же, по которой недавно определяли чемпиона и 17-летние юноши: восемь участников будут разбиты на две группы по 4 команды, после чего по две сильнейшие сборные выйдут в стадию плей-офф, состоящую из двух полуфинальных встреч и финала. Пока в "нашем" квартете "элитного раунда", встречи которого играются в Краснодаре, позади первый тур.

Программу этапа открыло противоборство сборных Украины и Италии. Оно завершилось победой "Скуадры Адзурры" со счетом 1:0, после чего российской команде, встречавшейся со сверстниками из Турции, требовалось непременно взять верх, дабы не позволить итальянцам выйти в единоличные лидеры.

Увы, но с поставленной задачей подопечные Владимира Щербака не справилиcь. В дебюте матча нападающий клуба "Спартак-Нальчик" Руслан Болов заработал пенальти, после чего защитник Владислав Овсянников, выступающий за латвийский "Сконто", уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Но начало второго тайма ознаменовалось для хозяев тревожным событием, которое в конце концов и сказалось на исходе противостояния. За второе предупреждение с поля был удален игрок томской "Томи" Илья Зуев. Получивший численное преимущество соперник завладел инициативой и создал ряд очень опасных моментов вблизи наших ворот. В одном из них незаурядное мастерство продемонстрировал голкипер россиян Артем Леонов, откровенно спасший свою команду от неминуемого гола. И все же на 74-й минуте подавляющее игровое преимущество сборной Турции принесло свои плоды. Равновесие в матче восстановил Ахмет Чалык. Ну а вскоре защитник клуба "Генчлербирлиги" из Анкары стал автором дубля, выиграв верховую борьбу после подачи углового. Отразить удар головой с близкого расстояния Леонов не имел никакой возможности.

В итоге российская команда начала "элитный" раунд с поражения 1:2. После матчей первого игрового дня турнирную таблицу возглавили турки и итальянцы, в активе которых по три очка.

Свою следующую встречу подопечные Щербака проведут 24 мая против сборной Украины, а еще через три дня их ожидает свидание со "Скуадрой Адзуррой".

Андрей Ярков