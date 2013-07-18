Форма поиска по сайту

18 июля 2013, 23:59

"Динамо" подписало контракт с Георге Флореску

Очередным новичком "Динамо" стал Георге Флореску. 29-летний центральный полузащитник из Румынии перешел в клуб в статусе свободного агента.

Воспитанник "Университати" из Клужа, Флореску большую часть карьеры провел за границей - в Молдавии, России и на Украине, а на последние полгода перебрался в "Астру".

Соглашение "Динамо" с Флореску, который прошел полноценный предсезонный сбор с командой Дана Петреску в Швейцарии, рассчитано на один год. Выступать полузащитник будет под двадцать первым номером.

