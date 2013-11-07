"Спартак" потеряет 45 млн рублей из-за проведения матчей без зрителей

Домашние матчи без зрителей обойдутся московскому "Спартаку" в 45 миллионов рублей, заявил владелец футбольного клуба Леонид Федун.

Сегодня КДК РФС отклонил ходатайство столичного клуба о приостановлении санкций в виде проведения двух матчей при пустых трибунах. Таким образом, матч между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет без болельщиков.

"Не думали, что ходатайство удовлетворят, не рассчитывали на это. С болельщиками надо что-то делать. Сейчас идет борьба в такой ситуации с клубами, а не с болельщиками. Нужно искать виновных, применять санкции. "Спартак" потеряет 45 миллионов рублей из-за этой ситуации," - рассказал Федун в интервью агентству "Р-Спорт".

Напомним, "красно-белые" получили наказание в виде двух игр при пустых трибунах после беспорядков в матче Кубка России с ярославским "Шинником". Со стартового свистка фанаты "красно-белых" начали жечь пиротехнику и взрывать петарды. Судья вынужден был несколько раз останавливать поединок. Во втором тайме между фанатами и ОМОНом произошла драка.

За буйство фанатов московский клуб был наказан штрафом в 600 тысяч рублей и проведением двух игр при пустых трибунах.