Защитник "Спартака" Боккетти вернулся в Москву после операции

Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти вернулся в Москву из США, где он был успешно прооперирован, сообщает официальный сайт футбольного клуба.

"В США футболисту был удален наружный мениск и произведена пластика поврежденных хрящей. С завтрашнего дня Боккетти приступит к реабилитационным мероприятиям на тренировочной базе в Тарасовке", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении.

Сейчас в Италии плановое проходят медицинское обследование проходят Ромуло и Сослан Гатагов. Во вторник они вместе с прооперированным Сергеем Брызгаловым вернутся в Москву.