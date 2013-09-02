Форма поиска по сайту

02 сентября 2013, 12:55

Спорт

Защитник "Спартака" Боккетти вернулся в Москву после операции

Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти вернулся в Москву из США, где он был успешно прооперирован, сообщает официальный сайт футбольного клуба.

"В США футболисту был удален наружный мениск и произведена пластика поврежденных хрящей. С завтрашнего дня Боккетти приступит к реабилитационным мероприятиям на тренировочной базе в Тарасовке", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении.

Сейчас в Италии плановое проходят медицинское обследование проходят Ромуло и Сослан Гатагов. Во вторник они вместе с прооперированным Сергеем Брызгаловым вернутся в Москву.

