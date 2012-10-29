29 октября 2012, 16:03Политика
В Москве пройдет форум по развитию городского хозяйства
В столице с 7 по 8 ноября пройдет форум "Городское хозяйство – пути развития". В рамках мероприятия обсудят перспективы жилищно-коммунального и энергетического хозяйств, выбор приоритетных путей развития регионального рынка энергоресурсов, возможность привлечения к деятельности широкого круга специалистов, в числе которых – госзаказчики и подведомственные предприятия.
Также рассмотрят инновационные идеи для повышения энергоэффективности работы предприятий городского хозяйства, продвижение новых научно-технических разработок и современных технологий управления в отрасли.
В форуме примут участие более 500 выставочных компаний, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.
Организаторами мероприятия выступают столичные департамент ЖКХ и благоустройства, департамент топливно-энергетического хозяйства, департамент капитального ремонта, ГУ МЧС России по Москве и Московская торгово-промышленная палата.
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