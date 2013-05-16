День здорового образа жизни пройдет в ЮВАО 18 мая

18 мая в парке 850-летия Москвы в Марьине пройдет День здорового образа жизни. Любой желающий может сдать кровь на сахар, попробовать свои силы на фестивале уличной гимнастики "Restart" и принять участие в разнообразных мастер-классах.

Кроме того, в рамках Дня здорового образа жизни пройдет большой праздник, посвященный 150-летию движения Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО.

Посетители смогут сыграть в интерактивные игры и принять участие в фестивале уличной гимнастики. Также в парке пройдут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, а школьники сумеют посостязаться друг с другом в борьбе за Кубок Красного Креста.

Зрители смогут понаблюдать за концертной шоу-программой и выступлением сильнейших спортсменов столицы.