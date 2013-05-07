19 мая в Москве пройдет "Единый день велосипедных действий"

19 мая в России пройдет Единый день велосипедных действий. Это всероссийская акция, направленная на поддержку развития велокультуры в России. В акции примут участие более 30 регионов.

В этот день различные организации и сообщества по всей России проведут акции, посвященные развитию велодвижения. Они пройдут в форме велопарадов, велопикников, лекций, фотовыставок, показов фильмов о велоспорте и других акций.

В акции примут участие многие крупные города России: Астрахань, Санкт-Петербург, Киров, Саратов и другие. Полный список опубликован на сайте организаторов акции.

Праздничные мероприятия пройдут и в Москве. Принять участие может любой желающий.