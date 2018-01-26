Минфин РФ рассчитывает на окончательную победу в суде по долгу Украины

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Министерство финансов России рассчитывает, что Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона, который обязал Украину погасить долг России в 3 миллиарда долларов за приобретенные в 2013 году евробонды.

Слушания по рассмотрению апелляции Украины прошли на этой неделе в Англии. Украинская сторона не привела новых аргументов против требований России. Представитель компании The Law Debenture Trust Corporation, защищающей интересы России, призвал суд отклонить апелляцию Украины, сообщает RT. Решение должны принять в ближайшие месяцы.

Ранее Апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по делу. Его продолжат рассматривать 5 февраля в заочном формате. На заседании стороны смогут предоставить дополнительные доказательства, после чего судья вынесет решение.

В конце 2013 года суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов разместили в пользу РФ со ставкой купона 5 процентов годовых. До конца 2015 года Украина выплачивала долг, однако затем по облигациям наступил дефолт.