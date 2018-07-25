Совфед рассмотрит закон о повышении НДС 28 июля

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Совет Федерации собирается рассмотреть закон о повышении НДС до 20 с 1 января 2019 года 28 июля.

При этом ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды сохранится на постоянной основе на уровне 30 процентов, рассказала замглавы бюджетного комитета Елена Перминова. Останутся и все существующие налоговые льготы. В том числе речь идет о правах автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг.

До 2025 года продлится действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым и Севастополь, аналогичная ставка устанавливается для таких авиаперевозок в регионы Дальнего Востока. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.

По данным РИА Новости, предварительно его обсудят на заседании комитета с участием Минфина 26 июля.