Совфед рассмотрит закон о повышении НДС 28 июля

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации собирается рассмотреть закон о повышении НДС до 20 с 1 января 2019 года 28 июля.
При этом ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды сохранится на постоянной основе на уровне 30 процентов, рассказала замглавы бюджетного комитета Елена Перминова. Останутся и все существующие налоговые льготы. В том числе речь идет о правах автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг.
До 2025 года продлится действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым и Севастополь, аналогичная ставка устанавливается для таких авиаперевозок в регионы Дальнего Востока. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.
По данным РИА Новости, предварительно его обсудят на заседании комитета с участием Минфина 26 июля.
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