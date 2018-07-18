США изучат необходимость введения импортных пошлин на уран

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Администрация Дональда Трампа намерена установить факты прямого вреда, который наносят поставки зарубежного урана нацбезопасности страны. По итогам расследования в США могут ввести пошлины на импорт урана, передает ТАСС.
Расследование будет произведено, чтобы защитить таких американских производителей, как Energy Fuels и Ur-Energy. В январе они обратили внимание министерства на нарушение 232-й статьи закона о расширении торговли от 1962 года. Согласно этой норме, глава государства может устанавливать торговые барьеры с зарубежными странами, если это оправдано "интересами нацбезопасности".
Ранее США подали во Всемирную торговую организацию жалобу из-за решений Евросоюза, Китая, Канады, Мексики и Турции принять ответные меры после введения администрацией американского президента пошлин на импорт стали и алюминия из этих государств.
Соединенные Штаты Америки ввели пошлины в размере 25 и 10 процентов, мотивируя тем же законом о расширении торговли. Аналогичные меры против металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции США приняли ЕС и ряд других стран.
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