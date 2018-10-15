Евродепутат от Эстонии оценила заявления о выплатах за "советскую оккупацию"

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Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом прокомментировала заявление эстонского Минюста, оценившего ущерб от "советской оккупации" в 89 миллиардов рублей, или 1,2 миллиарда евро.

Евродепутат назвала такие подсчеты "самодеятельностью министра юстиции", который входит в партию "Отечество", рискующую не попасть в парламент после следующих выборов. "Поэтому сейчас они предпринимают всевозможные усилия, чтобы поднять его среди определенной части общества", − пояснила Тоом в беседе с RT.

По ее словам, "никаких компенсаций у России со стороны Эстонии требовать никто не собирается". Депутат подчеркнула, что такова официальная позиция эстонского правительства.

Ранее глава Минюста Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс выпустили совместное заявление о том, что их страны подготовят требование к России о компенсации ущерба за период "советской оккупации". В эстонском Минюсте уточнили, что речь идет примерно о 89 миллиардах рублей.