В "Музеоне" пройдет книжный фестиваль под открытым небом

8-9 сентября в столичном парке искусств "Музеон" пройдет книжный мультимедийный фестиваль под открытым небом BookMarket.

BookMarket – это фестиваль, объединяющий литературу, музыку, современное искусство, кино и образование.

"Это попытка принести в Москву атмосферу европейских столиц - дух уличных книжных развалов, букинистических лавок, сопутствующих им музыкальных и театральных действий", - сообщает пресс-служба фестиваля.

На прилавках можно будет найти новинки от ведущих издателей ("Эксмо" и другие), а также небольших независимых издательств (Corpus, "Розовый жираф", "Иванов, Манн, Фербер" и другие). Книги можно будет купить по издательским ценам.

Центральным экспонатом мероприятия станут особые деревянные конструкции – Гоголь-модули, разработанные в рамках конкурса молодых архитекторов. Гогуль-модуль это и парковая мебель, и небольшой книжный павильон одновременно. Также на фестивале будет оборудована лаунж-зона, где гости смогут отдохнуть, выпить горячего чая и послушать аудиокнижки.

Организаторы приготовили обширную программу, в которую входят встречи с авторами, презентации, поэтические вечера и предпремьерные показы фильмов. Увидеть поэтесс Веру Полозкову и Светлану Сурганову, послушать DJ-set Фредерика Бегбедера и поучаствовать в кулинарном мастер-классе - возможно все.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте организаторов. Она рассчитана на широкую аудиторию, но в первую очередь на молодежь и молодые семьи с детьми.

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